Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde; ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 artış, bilgi ve iletişim hizmetleri ise dikkat çekici bir şekilde yüzde 17,1 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,5 artış kaydetti.

Öte yandan hizmet üretim endeksi, aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Bu düşüşte ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 geriledi. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise aylık değişim gözlemlenmedi, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 6,3 artış gerçekleşti.

Ekonomi uzmanları, yıllık bazdaki artışın hizmet sektöründe özellikle bilgi ve iletişim ile gayrimenkul hizmetlerindeki büyümeyi yansıttığını belirtiyor. Ancak aylık bazda görülen küçük düşüş, bazı alt sektörlerde mevsimsel dalgalanmaların etkisini gösteriyor.

Hizmet üretim endeksindeki gelişmeler, ekonominin büyüme dinamikleri ve istihdam politikaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.