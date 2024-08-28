Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi. Verilere göre, mal ve hizmet ihracatının arttığını, ithalatın ise azalmaya devam ettiği bilgisini veren Bakan Bolat, temmuz ayı verilerine göre ihracatın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bolat, ithalatın ise aynı dönemde yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolara gerilediğini kaydetti.



"Mayıs 2023'te 57,2 milyar dolar olan cari açığımız son 14 ayda tahminen 20 milyar dolar altına gerilemesine işaret ediyor"

Uyguladıkları politikalar ve atılan adımlarla ekonomi programının güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Bolat şunları kaydetti:

“2024 Ocak-temmuz ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri de temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2023'te yüzde 61,2 iken geçen ay yüzde 75,5'e yükseldi. Ocak-temmuz döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,9'ten yüzde 74,9'a yükseldi. Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımız, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 32,4 azalışla 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara geriledi. 2024 yılı Temmuz itibariyle son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yaklaşık 39 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolara geriledi. Böylece Mayıs 2023'te 57,2 milyar dolar olan cari açığımız son 14 ayda tahminen 20 milyar dolar altına gerilemesine işaret ediyor.”

Paylaşımında, dış ticaret ve cari işlemlerde yaşanan dengeleme ve iyileşmenin, döviz rezervlerinin artmasına ve istikrarın güçlenmesine katkı yapacağını ifade eden Bolat, tüm ihracatçılara ve üreticilere teşekkür etti.