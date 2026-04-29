Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Nisan ayı meclis toplantısı, BTSO Ana Hizmet Binası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Bolat’ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, meclis üyeleri, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, kentin üretim gücüyle ülkenin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Tarım, turizm, ticaret, teknoloji ve sanayiyi bir arada barındıran Bursa’nın, bu çok yönlü yapısıyla Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin stratejik konumuna da değinen Bolat, ülkenin küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve lojistik merkezi haline geldiğini belirtti. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların Türkiye’nin önemini daha da artırdığını söyleyen Bolat, “Küresel zorluklara rağmen ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte daha güçlü bir büyüme süreci öngörüyoruz” dedi.

Enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini dile getiren Bolat, enflasyonun yüzde 80’li seviyelerden yüzde 30 bandına gerilediğini belirterek, finansmana erişim ve maliyetler konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İhracat odaklı büyüme vurgusu yapan Bolat, Bursa’nın ihracat performansına da dikkat çekti. Kentin ihracatının geçen yıl yaklaşık yüzde 10 artışla 20 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu yıl da artış trendinin devam ettiğini söyledi. Hedeflerinin üretimi, istihdamı ve ihracatı daha da güçlendirmek olduğunu ifade etti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında Türkiye’nin küresel ölçekte artan etkisine dikkat çekti. Türkiye’nin siyasi ve askeri gücünün ekonomik kazanımlarla desteklendiğini belirten Burkay, Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların bu süreci kalıcı hale getirdiğini söyledi.

Burkay, özellikle Kalkınma Yolu Projesi, Ukrayna’nın yeniden inşası ve komşu ülkelerle artan ticaretin Türkiye’nin ekonomik vizyonunun önemli parçaları olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara rağmen güçlü bir performans sergilediğini belirten Burkay, geçen yıl yüzde 3,6 büyüme ve 396 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını hatırlattı.

Bursa iş dünyasının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Burkay, kentin 20 milyar doların üzerindeki ihracatı ve 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin küresel rekabet gücünün itici unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bursa’nın 200’den fazla ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştirdiğini belirten Burkay, elde edilen başarının iş dünyasının kararlılığı ve devlet desteklerinin birleşimiyle mümkün olduğunu ifade etti.