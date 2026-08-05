Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Hazırlanan fezlekeler, Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle işleme alındı.

Özgür Özel'e yöneltilen iddialar

Savcılık açıklamasında, Özgür Özel'in sahip olduğu siyasi nüfuzu kullanarak 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla maddi menfaat sağladığı iddia edildi.

Ayrıca Özel'in, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı sürecinde kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü.

Savcılık, bu iddialar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun rüşvet suçuna ilişkin hükümleri uyarınca "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunun oluştuğu kanaatine varıldığını belirterek fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini bildirdi.

Veli Ağbaba hakkındaki suçlamalar

Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise, Özgür Özel'in talimatıyla Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkan adaylığı süreci kapsamında farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddiasına yer verildi.

Bunun yanı sıra Ağbaba'nın, Çankaya Belediyesi'nde gerçekleştirilecek bir katı atık toplama ihalesinde nüfuzunu kullanarak şartnameye aykırı şekilde pazarlık usulünün uygulanmasını sağlamaya çalıştığı ve bu süreçte maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü.

Savcılık ayrıca, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde İzmir ve çevresindeki bazı belediye ve belediye meclis üyelerinden seçim çalışmaları kapsamında maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddiaları da fezlekede sıraladı.

Süreç nasıl işleyecek?

Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekeler, bakanlık incelemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilecek. TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından dosyalar, Karma Komisyon'un gündemine alınacak. Komisyon ve Genel Kurul aşamalarının tamamlanması halinde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına Meclis karar verecek.

Öte yandan, savcılık tarafından hazırlanan fezlekelerde yer alan iddialar soruşturma aşamasındaki değerlendirmeleri içeriyor. Fezlekenin hazırlanmış olması, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor. Sürece ilişkin nihai değerlendirme yargılama sonucunda yapılacak.