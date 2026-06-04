Köklü tarihi mirası ile doğal, coğrafi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri sayesinde UNESCO listesinde Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden biri olarak öne çıkan Gaziantep, dünya arenasında adını duyurmaya hazırlanıyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) kentin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini dünyaya tanıtmak için hazırladığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından desteklenen özel tanıtım filmi, tüm dijital kanallarda yayınlandı.

‘Extraordinary Flavors of Gaziantep’ izleyicilerden tam not aldı

Tarihi, gastronomisi ve doğasıyla turizmin yükselen değerlerinden olan Gaziantep’in tarihi sokaklarını, kültürel değerlerini, misafirperverliğini ve mutfak kültürünü etkileyici sinematografik görüntülerle sunan ‘Extraordinary Flavors of Gaziantep’ (Gaziantep’in Olağanüstü Lezzetleri) adlı reklam filminde, sevilen oyuncu Furkan Palalı rol aldı. “Bazı yolculuklar bir varış noktasından fazlasını ortaya çıkarır, bir şehrin ruhunu açığa vururlar” mesajıyla başlayan iki dakikalık reklam filminde Palalı, kentin zamana meydan okuyan güzelliğini, köklü mirasını ve dünyaca ünlü lezzetlerini keşfetmek üzere şehrin önemli noktalarını ziyaret ediyor. Filmin hem ulusal hem de uluslararası arenada izleyicilerin beğenisini aldığı belirtiliyor.

Zeugma Müzesi’nden Bakırcılar Çarşısı’na, kebabından baklavasına tüm zenginlikleri tanıtılıyor!

Gaziantep’in kendine özgü ruhunu ve yaşam kültürünü keşfetme temasının ön plana çıkarıldığı reklam filminde Gaziantep’in simge yapılarından Gaziantep Kalesi, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, Fırat Nehri kıyısındaki tarihi Rumkale, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı Bakırcılar Çarşısı ve tarihi Antep evleriyle öne çıkan Bey Mahallesi ziyaret ediliyor.

Yesemek Açık Hava Müzesi, Karkamış Antik Kenti, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ve Tarihi Gümrük Han’ın önemli duraklar arasında yer aldığı tanıtım filminde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Gaziantep’in kültür, tarih ve medeniyet birikimini yansıtan Panorama 25 Aralık Müzesi, Hamam Müzesi, Udma Peynir Müzesi, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi ile Emine Göğüş Mutfak Müzesi de yer alıyor. Tanıtım filminde ayrıca Gaziantep’in dünya gastronomi kültüründe ün kazanan kebapları, yöresel yemekleri ve coğrafi işaretli Antep baklavasının hazırlanış süreçleri etkileyici görüntülerle aktarılıyor.

Gaziantep’in küresel bir marka olarak Asya’dan Amerika’ya pek çok ülkeden turist ağırlaması bekleniyor

Köklü tarihi, 5 antik kente ev sahipliği yapması, gastronomisi ve doğasıyla turizmde yükselen değerlerden biri olan Gaziantep’in sahip olduğu zenginlikleri küresel ölçekte tanıtacak olan reklam filminin kentin uluslararası bilinirliğini artırması ve turizm potansiyeline katkı sunması bekleniyor. Bu kapsamda Asya’dan Uzakdoğu ve Amerika’ya kadar çok farklı ülkelerden kültüre, tarihe, gastronomiye ve Türkiye'nin ürettiği değerlere ilgi duyan turistlerin Gaziantep’e çekilmesi hedefleniyor. Geçen yıl 1 milyon 300 bin civarında turist ağırlayan kentin bu yıl küresel bir marka olma potansiyeli ile 5 milyon turist hedefine yaklaşması da öngörüler arasında yer alıyor.