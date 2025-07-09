Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin bütçe görüşülerek onaylandı. Böylece hem geçmiş döneme yönelik faaliyetler onaylanmış oldu hem de TFF’nin yeni mali yılı için yol haritası netleşti.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan yetkililer, Türk futbolunun kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir mali yapının oluşturulması adına önemli adımlar atılacağını ifade etti. Başkan Hacıosmanoğlu ise ibra süreciyle ilgili memnuniyetini dile getirerek, delegelere teşekkür etti.

TFF'nin yeni dönem bütçesi ve yönetim politikalarının, özellikle altyapı, kulüplerin mali disiplini ve hakemlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik projelere ağırlık vermesi bekleniyor.