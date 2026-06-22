ABD maçı öncesinde Arizona'da konuşan Hacıosmanoğlu, teknik heyetle yolları ayırma gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını vurgulayarak, "Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz" dedi.

A Milli Takım'ın ABD karşılaşması hazırlıkları kapsamında Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, son dönemde takım ve teknik heyet hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"Bu başarıların mimarı yine aynı ekip"

Milli takımın son yıllarda önemli başarılara imza attığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen çeyrek final başarısı, UEFA Uluslar Ligi'nde yükseliş ve Dünya Kupası bileti gibi kazanımların aynı teknik ekip ve oyuncu grubuyla gerçekleştiğini belirtti.

Montella ve futbolcuların arkasında duracaklarını ifade eden TFF Başkanı, "Bu başarıları iki yılda birlikte yaşadık. Şimdi alınan bir sonuç sonrası onları yalnız bırakmamız söz konusu olamaz. Bu çocuklar gelecekte de Türk futboluna büyük başarılar yaşatacak" diye konuştu.

"Bizim çocuklarımızı hedef alıyorlar"

Takıma yönelik bazı eleştirilerin sınırı aştığını savunan Hacıosmanoğlu, özellikle futbolcuların hedef alınmasına karşı çıktı. Milli oyuncuların büyük bölümünün genç yaşlarda olduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "Bunlar bizim çocuklarımız. Destek olmamız gerekiyor. Yapıcı eleştirilere saygımız var ancak hakaret boyutuna ulaşan söylemler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Çocukların üzerinde baskı yok"

Futbolcuların psikolojik durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, takım üzerinde olağanüstü bir baskı bulunmadığını söyledi. Oyuncuların yalnızca ağır eleştirilerden rahatsızlık duyduğunu belirten TFF Başkanı, "Çocukların üzerinde baskı yok. Sadece yapılan bazı ahlaksız eleştirilerin oluşturduğu rahatsızlık vardı" dedi.

Adalet Bakanlığı'na çağrı

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yapılan yorumların ahlaki sınırları zorladığını öne süren Hacıosmanoğlu, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, eleştiri ile hakaret arasındaki çizginin korunması gerektiğini belirterek, toplumsal ahlakın ve spor kültürünün zarar görmemesi için yeni düzenlemelerin değerlendirilmesini istedi.

"Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"

Turnuvadaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiklerini de dile getiren Hacıosmanoğlu, yalnızca futbolcuların ya da teknik heyetin değil, federasyon yönetiminin de sonuçlardan pay çıkarması gerektiğini söyledi.

"Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz" diyen Hacıosmanoğlu, yaşanan hayal kırıklığını telafi edecek gücün yine mevcut oyuncu grubu ve teknik ekipte olduğunu sözlerine ekledi.

ABD karşılaşmasına hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam mesajı veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, takım içindeki birlik ve beraberliği koruyacaklarını belirterek, "Bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Bu çocuklar herkese cevaplarını sahada verecek" değerlendirmesinde bulundu.