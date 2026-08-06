Salah transferi sonrası rota Sörloth

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Leandro Trossard gibi ses getiren bir takviyeye imza atarken, forvet hattını da üst düzey bir isimle güçlendirmek istiyor. Daha önce Mohamed Salah için girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'u tercih etmesinin ardından alternatif planını hızlandırdığı belirtiliyor. Sörloth ismi ise bu planın merkezinde yer alıyor.

İspanyol basını: Maaş pazarlığı sürüyor

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, Alexander Sörloth'a yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti. Norveçli golcünün ise 10 milyon euro talep ettiği ve tarafların orta noktada buluşabileceği ifade edildi. Anlaşma sağlanması halinde Atletico Madrid ile bonservis görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ancak kulüplerden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Taraftarın beklentisi yükseldi

Salah transferinin Trabzonspor'a gitmesi, Beşiktaş taraftarında hayal kırıklığı oluştururken sosyal medyada yönetimin mutlaka büyük bir forvet transferi yapması gerektiği yönünde yoğun paylaşımlar yapıldı. Taraftar yorumlarında Sörloth'un, hem Süper Lig'i tanıması hem de geçmişte Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans nedeniyle güçlü bir aday olduğu görüşü öne çıkıyor. Bununla birlikte bazı taraftarlar ise yüksek maliyet nedeniyle temkinli yaklaşılması gerektiğini savunuyor.

Sörloth neden öne çıkıyor?

30 yaşındaki Norveçli golcü, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamış, ardından Leipzig, Real Sociedad, Villarreal ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymişti. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 54 maçta 20 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Resmiyet yok, görüşmeler iddia aşamasında

Transfer kulislerinde "anlaşma yakın" yorumları yapılsa da Beşiktaş ile Alexander Sörloth arasında imzalanmış bir sözleşme veya Atletico Madrid ile sağlanmış resmi bir mutabakat bulunmuyor. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması beklenirken, transferin kaderini oyuncunun maaş beklentisi ile bonservis pazarlıkları belirleyecek.