Yaz aylarında yemyeşil doğası ve serin yayla havasıyla turistlerin ilgisini çeken Kaçkarlar, bu kez kartpostallık kış manzaralarıyla dikkat çekti. Yaylaya çıkmak için yola çıkan birçok turist, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, yaşanan doğa olayını “Kaçkarlar bize yaz ortasında adeta bir sürpriz yaptı” sözleriyle değerlendirdi. 4 Temmuz 2025 tarihinde karla karşılaştıklarını ifade eden Haberal, “Her zaman olduğu gibi Kaçkar Dağları sürprizlerle dolu. Yaylalar beyaza büründü, doğa adeta kışa döndü” dedi.

Bölge halkı ve turizmciler ise bu nadir görülen doğa olayının sosyal medya ve haber platformlarında geniş yer bulmasının ardından bölgeye olan ilgide artış yaşanmasını bekliyor. Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları, yaz ortasında yaşanan bu sıra dışı doğa olayıyla bir kez daha doğa tutkunlarının gözdesi oldu.