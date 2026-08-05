ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında yürürlüğe koyduğu ek gümrük vergileriyle ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin şubat ayında söz konusu tarifelerin yasal dayanağının bulunmadığına hükmetmesinin ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (CBP) tarafından başlatılan iade sürecinde yaklaşık 100 milyar dolarlık vergi iadesi Hazine Bakanlığına gönderildi.

CBP'nin mahkemeye sunduğu bilgilere göre, 31 Temmuz itibarıyla ithalatçılar ve gümrük müşavirleri tarafından 252 binden fazla iade başvurusu yapıldı. İşleme alınan başvuruların toplam tutarı yaklaşık 128,7 milyar dolara ulaşırken, bunun yaklaşık 100 milyar dolarlık bölümü için kurum içi onay süreçleri tamamlandı.

Söz konusu iadeler, tarifeleri ödeyen ABD'li ithalatçı şirketlere yapılacak. Uzmanlara göre bu ödeme, Trump yönetiminin yeni bir ekonomik destek paketi değil; mahkemenin hukuka aykırı bulduğu vergilerin faiziyle birlikte geri ödenmesinden ibaret.

Öte yandan Trump yönetimi, iptal edilen tarifelerin yerine farklı yasal düzenlemelere dayanarak yeni gümrük vergileri uygulamaya başladı. Ancak bu düzenlemeler de yeni dava süreçleriyle karşı karşıya bulunuyor.