Türkiye'nin 2026 yılındaki en büyük satın almalarından biri olan Tekfen Holding'in yüzde 42,8'lik payının çoğunluk sermayesi OYAK'a ait olan ON Investment B.V.'ye devrinin ardından, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Türk iş dünyasının son yıllardaki en dikkat çekici satın alma süreçlerinden biri Rekabet Kurumu'nun hisse devrine onay vermesinin ardından sonuçlanmıştı.

Yönetimde yeni yapılanma

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç'un istifasının ardından yapılan görev dağılımına göre, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş Yönetim Kurulu Başkanı, OYAK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çağrı Özer ve OYAK Strateji ve İştirakler Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Raci Yalçın ise Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu değişimle birlikte, Tekfen Holding'de OYAK'ın yönetime doğrudan katıldığı yeni dönem resmen başladı.

Stratejik iş birliklerinin kapısı aralanıyor

İki köklü kurum arasında kurulan ortaklığın; sanayi, enerji, inşaat, tarım ve lojistik başta olmak üzere pek çok sektörde yeni iş birlikleri ve büyüme fırsatları oluşturması bekleniyor.

OYAK'ın yönetimde aktif rol üstlenmesiyle birlikte, her iki kurum arasında bilgi birikimi, finansal güç ve operasyonel deneyimle güçlü bir sinerji oluşturması hedefleniyor. Uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerinin desteklenmesi ve uluslararası ölçekte yeni fırsatların değerlendirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

OYAK'ın küresel ölçeği büyüdü

Tekfen Holding'in OYAK portföyüne katılmasıyla şirket sayısı 146'dan 185'e, yurt dışındaki şirket sayısı 58'den 76'ya, faaliyet gösterilen ülke sayısı Türkiye dahil 24'ten 29'a yükseldi.

Bu tablo OYAK Vizyon 2030 stratejisi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor.