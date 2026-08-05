Mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik ücretsiz ve çevrimiçi olarak İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) koordinasyonunda gerçekleştirilen program, katılımcılara gerçek veri setleri üzerinde uygulamalı deneyim kazandırarak, veriyi stratejik bilgiye dönüştürme yetkinliği kazandırıyor.

Ahmet Çalık Vakfı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) koordinasyonunda gerçekleştirilen İleri Veri Analitiği Eğitim Programı, bugüne kadar dört eğitim grubuyla büyümesini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl ilk iki grupta 80 gence eğitim verilen program, bu yıl gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü gruplarla birlikte toplam 140 katılımcıya ulaştı.

Mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik tasarlanan program, katılımcılara veri analitiği alanında uygulamaya dönük yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor. Toplam 60 saatten oluşan eğitim kapsamında İTÜSEM akademisyenleri tarafından Veri Analizine Giriş, Gelişmiş Excel ve SQL, Veri Görselleştirme Teknikleri, Temel İstatistik ve Veri Keşfi ve İş Zekâsına (BI) Giriş başlıklarında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor. Program sayesinde katılımcılar, gerçek veri setleri üzerinde çalışarak veri analizi, veri görselleştirme ve veri odaklı karar alma süreçlerinde uygulamalı deneyim kazanıyor.

“Gençlerin dijital dönüşümün aktif bir parçası olmasını önemsiyoruz”

Programın ulaştığı noktayı değerlendiren Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Can Çalık, ‘’Bugün gençlerimize kazandırdığımız her yetkinlik, aslında ülkemizin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır. Dijital dönüşümün hız kazandığı bir dönemde, veriyi anlayan, analiz eden ve doğru yorumlayan gençlerin yetişmesini çok önemsiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz İleri Veri Analitiği Eğitim Programı da bu anlayışın bir sonucu. Gençlerimizin teorik bilgilerini uygulamayla buluşturarak onları geleceğin iş dünyasına daha güçlü hazırlamayı hedefliyoruz. Programımıza gösterilen ilgi ve bugüne kadar ulaştığımız 140 genç, doğru bir ihtiyaca dokunduğumuzu gösteriyor" dedi.

Uygulamalı eğitim kariyer yolculuğunu destekliyor

Program kapsamında katılımcılar, Çalık Grubu şirketlerinin sağladığı gerçek veri setleri üzerinde çalışarak teorik bilgilerini uygulamayla pekiştiriyor. Gerçek iş senaryoları üzerinden yürütülen uygulamalar sayesinde veri analitiği süreçlerine ilişkin uygulamalı deneyim kazanıyor, profesyonel hayatta ihtiyaç duyacakları teknik ve analitik yetkinliklerini geliştiriyor. Programın oluşturduğu sektör iş birlikleri de katılımcıların kariyer yolculuklarını destekliyor. Bu kapsamda, Çalık Enerji Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Departmanı tarafından değerlendirilen adaylar arasından uygun bulunan katılımcılar staj imkânı elde etti.