TCMB’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 Mart 2025 tarihinde durdurulan bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden devreye alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Alınan bu kararın, piyasadaki Türk lirası likiditesini daha etkin yönetmeye ve para politikası aktarım mekanizmasını desteklemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.