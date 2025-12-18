Kurum, “Türkiye asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürmüş, artık şahlanış dönemine geçmiştir” dedi.

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Bakan Kurum’un yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Ankara’ya iki büyük yeşil koridor

Ankara’nın hemen her ilçesinde önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Kurum, kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçeleri ve altyapı yatırımlarına dikkat çekti. Ankara’nın kuzeyinde ve güneyinde iki büyük yeşil koridor oluşturduklarını ifade eden Kurum, Atatürk Orman Çiftliği’nden başlayan hattın Atatürk Kültür Merkezi ve Ergelen Meydanı’na, güneyde ise İmrahor Vadisi’nden Mogan, Eymir ve Gölbaşı’nı kapsayan geniş bir yeşil alana uzandığını söyledi.

Ankara sporun da başkenti olacak

Başkentte yapımı süren 45 bin kişi kapasiteli stadyumda sona yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, yeni tesisin Ankaragücü ve Gençlerbirliği başta olmak üzere tüm spor camiasına hizmet edeceğini vurguladı. Kurum, “Ankara’yı sporun da başkenti yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri Ankara’da

Ankara’daki kentsel dönüşüm ve sanayi projelerine de değinen Kurum, GİMAT Toptancılar Sitesi’nin Kahramankazan’a taşınacağını belirterek bunun Türkiye’nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri olduğunu söyledi. Projenin şehir içi trafiğini rahatlatacağını ve daha planlı bir sanayi yapısı oluşturacağını ifade etti.

Deprem bölgesinde dev inşa seferberliği

Depremin Türkiye’ye doğrudan maliyetinin 104 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 150 milyar doları bulduğunu hatırlatan Kurum, 11 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında:

355 bin konutun tamamlandığını ,

43 bin yeni dükkânın inşa edildiğini ,

11 bin kilometrelik altyapı projesinin hayata geçirildiğini ,

63 bin köy evinin yapıldığını açıkladı.

Kurum, 27 Aralık’ta 455 bininci konutun anahtar tesliminin yapılacağını da duyurdu.

Ankara’ya 31 bin sosyal konut

TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretildiğini belirten Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını, bunun 31 bin 74’ünün Ankara’da inşa edileceğini söyledi. Projenin yaklaşık 1,5 trilyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu ve 300 sektörü doğrudan harekete geçireceğini ifade etti.

Türkiye iklim krizinde çözümün öncüsü

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, Türkiye’nin 2026 yılında Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını açıkladı. Kurum, “Türkiye iklim krizinin mağduru değil, çözümün öncüsü olacak” dedi.