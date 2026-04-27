Bekir Bozdağ, kesin hüküm giyme nedeniyle 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Siirt Milletvekili Besime Konca, Hakkari Milletvekili Ferhat Encu, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir, Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düştüğünü belirtti.

Bozdağ ayrıca, aynı dönem içinde devamsızlık nedeniyle de Hakkari Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin sona erdiğini kaydetti.

Meclis Başkan Vekili Bozdağ, ayrıca İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu ile Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun durumuna da değinerek, haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunulmasıyla milletvekilliği sıfatlarının sona erdiğini, ancak Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda süreçlerin yeniden şekillendiğini hatırlattı.

Öte yandan, savcılıklar tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan fezlekeler; terör suçlarından hakarete, görevini kötüye kullanmadan seçim yasaklarına aykırılığa kadar geniş bir yelpazede iddialar içeriyor.

En sık rastlanan suçlamalar

Mevcut dosyalarda öne çıkan başlıca suçlamalar şöyle sıralanıyor:

Terör örgütü propagandası ve üyelik iddiaları: Özellikle DEM Parti milletvekilleri hakkında yapılan açıklamalar, katıldıkları eylemler veya sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası” ve “üyelik” suçlamaları öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanına hakaret: CHP ve TİP başta olmak üzere muhalefet milletvekilleri hakkında, siyasi açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında çok sayıda dosya bulunuyor.

Hakaret ve iftira suçlamaları: Kamu görevlilerine yönelik açıklamalar ve siyasi eleştiriler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlamaları yer alıyor.

2911 sayılı Kanun'a muhalefet: İzinsiz eylemlere katılım gerekçesiyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiaları da dosyalarda yer alıyor.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda bulunan fezleke sayıları ise dikkat çekiyor:

AKP’li 5 milletvekiline ait 8 dosya

CHP’li 71 milletvekiline ait 325 dosya

DEM Partili 43 milletvekiline ait 628 dosya

MHP’li 9 milletvekiline ait 11 dosya

İYİ Partili 9 milletvekiline ait 30 dosya

TİP’li 3 milletvekiline ait 42 dosya

DBP’li 1 milletvekiline ait 2 dosya

Bağımsız 3 milletvekiline ait 5 dosya

Dosyaların içeriği partilere göre farklılık gösteriyor. DEM Parti’ye yönelik dosyaların merkezinde çoğunlukla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlamalar yer alırken, CHP’de “Cumhurbaşkanına hakaret”, “kamu görevlisine hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiaları öne çıkıyor. AKP ve MHP’li bazı isimler hakkında ise daha çok “görevi kötüye kullanma”, “ihale usulsüzlüğü” ve “seçim mevzuatına aykırılık” gibi teknik iddialar bulunuyor.

Bu dosyaların büyük bölümü, Meclis Karma Komisyonu’nda bekletiliyor. Komisyonun bir dosya hakkında “dokunulmazlığın kaldırılması” yönünde karar vermesi halinde ilgili milletvekili yargı sürecine tabi tutuluyor. Milletvekilliği düşmediği sürece ise söz konusu isimler görevlerine devam ediyor.