Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarda 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malazgirt savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 'Malazgirt'te yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini arkeolojik verilerle aydınlatmaya devam ediyor. Malazgirt Savaş Alanı'nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli keşiflerden biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askeri teçhizata ait bu parçalar, Malazgirt'e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor. Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, bilim kurulumuza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt Zaferi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum' dedi.

Taşbaşı mevkiinde balista ok uçları gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt savaş alanının belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihi kaynaklarda 'Taşbaşı mevkii' olarak geçen stratejik alanda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçları gün yüzüne çıkarıldı. Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı mevkiinin Malazgirt kuşatmasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisine ait izler

Uzmanların ilk tipolojik incelemeleri, ele geçirilen balista ok uçlarının 11'inci yüzyıl Bizans askeri teçhizatına ait olduğunu ortaya koydu. Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatması sırasında kullanılan askeri teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı.

Taşbaşı mevkii, 1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in gerçekleştirdiği Malazgirt kuşatmasında da stratejik rol üstlenmişti. Malazgirt savaş alanında yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen yeni bilgiler, 1071 öncesindeki kuşatma sürecine ilişkin bilimsel verileri zenginleştirirken, Malazgirt Zaferi'ne giden tarihi sürecin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına katkı sunuyor.