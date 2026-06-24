TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İslam dünyası gerçekten büyük bir potansiyele sahip, çok önemli imkanlara sahip olan bir bölge. 2 milyar nüfusu var ve dünyanın hemen hemen bütün stratejik geçiş noktaları İslam dünyasının üzerinden' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20'nci İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Dost ve kardeş Azerbaycan topraklarında bir kez daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, 'Tabii dönem itibarıyla dünyanın bu kadar büyük çalkantılar yaşadığı, büyük türbülansların içerisinden geçtiğimiz bir süreçte İslam dünyasının durumu gerçekten fevkalade önemlidir. Ben şahsen dünyadaki gelişmelerin İslam dünyasının önüne altın fırsatlar çıkardığını düşünüyorum. Dünyada eski sistemi yıkıldı. Artık o eski sistemin geriye dönmesi mümkün değil. Tek kutuplu bir dünya sisteminin olması mümkün değil. Hiçbir ülkenin, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönetmesi mümkün değil. Yeni bir dönem başlıyor' dedi.

'Çok merkezliliğin hüküm süreceği yeni bir dünyaya giriyoruz'

Devam eden savaşların, gerilimlerin aslında bir doğum sancısı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 'Yeni bir dünyanın izleri ortaya çıkıyor. Burada yepyeni merkezler ortaya çıkacak. Çok merkezliliğin hüküm süreceği yeni bir dünyaya giriyoruz. Burada İslam dünyası gerçekten büyük bir potansiyele sahip, çok önemli imkanlara sahip olan bir bölge. 2 milyar nüfusu var ve dünyanın hemen hemen bütün stratejik geçiş noktaları İslam dünyasının üzerinden. Hem enerji hatları itibarıyla söylüyorum, hem küresel siyasetteki güç merkezleri itibarıyla söylüyorum. Dolayısıyla bunun farkına varmak lazım. Ama maalesef mevcut durumun bu potansiyelden istifade edeceğimiz bir noktada olmadığını da görüyoruz. En başta İslam ülkeleri arasındaki fikir farklılıkları, siyaset farklılıkları, etnik ve mezhebi farklılıkları bir çatışma haline dönüştürülmemeli' dedi.

'İslam ülkelerinde katılımcılığın arttırılması, demokrasinin, istişarenin arttırılması gerekir'

Hem kurumsal anlamda hem siyasal anlamda hem de fikri anlamda yeni bir reform sürecine ihtiyaç olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 'Yani hem devlet kurumlarının hem böyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın uluslararası platformlarının reforma edilmesi, kurumsal kapasitelerinin artırılması, İslam ülkelerinde katılımcılığın arttırılması, demokrasinin, istişarenin İslami prensiple söylemek gerekirse şuranın arttırılması gerekir. Böyle bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Ayrıca bilimde, teknolojide, sanayide, özellikle yüksek teknolojilerde yeni imkanlar karşımıza çıkıyor. İslam ülkelerinin bunlardan istifade edebilecek çok güçlü altyapısının olduğunu görüyoruz ama hepsi dağınık, darmadağınık vaziyette. Bunları birleştirerek imkanlarımızı ortak stratejiler ve ortak projeler haline getirerek, önümüzdeki dönemde dünyanın yükselen yıldızlarından birisi olabilir' diye konuştu.