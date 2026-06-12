Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 32 şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturma altındaki 13 şirkete ise denetim kayyımı atandığını duyurdu.

Vatandaşın temel gıda maddelerinden biri olan beyaz ette son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve haksız artışlar, devletin radarına takıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında, piyasa işleyişini bozarak haksız kazanç sağlayanlara karşı düğmeye basıldı.

8 İlde Eş Zamanlı "Fırsatçılık" Operasyonu

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Serbest rekabet ortamını ihlal eden ve fiyatları tüketici aleyhine yönlendiren 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

BAKAN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE: Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın Grup Başkanvekilliği Düştü! İçeriği Görüntüle

Tedarik Zinciri Kırılmayacak: 13 Şirkete Denetim Kayyımı

Vatandaşın en büyük endişelerinden biri olan "Gıda arzı duracak mı?" sorusuna da Bakan Gürlek’in açıklamasıyla su serpildi. Temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin şeffaf bir şekilde sürmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki 13 şirkete "Denetim Kayyımı" görevlendirildi. Bu sayede şirketler üretmeye devam edecek ancak tüm süreç devletin sıkı denetimi altında olacak.

Bakan Gürlek: "Hiçbir Usulsüzlüğe Müsamaha Gösterilmeyecek"

Dört bakanlığın ve kurumların tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Bakan Gürlek, vatandaşın ekonomik haklarını koruma konusunda kararlılık mesajı verdi:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir."

Bakan Gürlek ayrıca, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerinin yanı sıra sürece büyük katkı sunan Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine de teşekkür etti.