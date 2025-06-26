İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Karadeniz kıyısında yer alan Kilyos, ulaşım kolaylığı ve sunduğu çeşitli aktivitelerle şehirden uzaklaşamayanlara cazip bir alternatif sunuyor. Karadeniz’in serin sularıyla buluşmak isteyen vatandaşlar, şehre yakınlığıyla bilinen Kilyos sahil hattını dolduruyor.

Plaj kulüplerinde düzenlenen müzik festivalleri, rüzgar ve uçurtma sörfü gibi su sporlarıyla da dikkat çeken Kilyos, doğayla iç içe bir tatil imkânı sunarken, Karadeniz manzaralı restoran ve kafeleriyle gastronomi tutkunlarına da hitap ediyor.

Kilyos Gümüşdere’de hizmet veren Goga Beach’in sahibi İsa Şahintürk, bölgenin geçmişte yüksek fiyatlarla anıldığını ancak bu sezon farklı bir anlayışla hizmet verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Kilyos, artık insanların ulaşılabilir lüks bir tatil deneyimi yaşayabileceği, şehir stresinden uzaklaşabileceği bir kaçış noktası. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan beyaz kumlarımız ve tertemiz denizimizle fark yaratıyoruz. Sezonluk işletmelerde fiyat eleştirileri sık yapılır ancak biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Sahilimizde güvenliği ön planda tutuyoruz; deneyimli cankurtaran ekibimizle maksimum güvenlik sağlıyoruz.”

İstanbul’da tatile çıkamayanlar için hem ekonomik hem de keyifli bir alternatif haline gelen Kilyos, yaz boyunca yerli turistlerin akınına uğramaya devam edecek gibi görünüyor.