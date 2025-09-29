Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek fuar, lojistik sektörünün bölgedeki en prestijli buluşma noktası olma iddiasını bir kez daha ortaya koyacak. Fuar, iki kıta arasındaki lojistik ağların entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin küresel lojistikteki stratejik konumunu yine dünyaya ilan edecek.



Sektörün kalbinin attığı adres logitrans, sektörde ses getirecek yeni katılımcılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.



Ticari araç üreticileri ile müşterileri logitrans’ta buluşacak



logitrans, S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği’nin katılımıyla, sektörü birleştiren ana çatı olma iddiasını güçlendirerek gündem yaratmaya hazırlanıyor. Böylelikle, lojistik sektörünün yanı sıra taşıma kooperatiflerinin yönetici ve üyeleri de fuarda yer alacak. Taşıma kooperatifleri ve üyelerinin katılımıyla birlikte logitrans, ticari araç üreticileri ve müşterilerini buluşturarak sektörde ses getirecek önemli bir buluşmaya imza atacak.



Merkez Birliği Genel Başkanı M.Hanifi Oğus, logitrans Fuarı katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Merkez Birliği olarak, Türkiye’nin yükünü omuzlayan 200 bin kamyoncu esnafımızı temsil eden yöneticilerimizle birlikte fuarda olacağız. 415 taşıma kooperatifimizin üyeleri ve ülke genelinden motorlu taşıyıcı kooperatiflerimizin üst düzey temsilcileri de bizimle olacak.”



Türkiye’nin yükünü omuzlayan yapı



Oğus, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

“1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatiflerin örgütlenme yapısı; ortak → kooperatif → birlik → merkez birliği → millî kooperatifler birliği şeklinde belirlenmiştir. Kooperatifler, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmada da kritik bir rol üstlenmektedir. Kamu ve özel sektörün yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üçüncü sektörü oluşturan kooperatifçilik, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren ülkemizde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasında etkili bir araç olarak benimsenmiştir.



Türkiye’de bugün:



• Toplam 4.000 taşıma kooperatifimiz bulunmakta, bunların 415’i yük taşımacılığı yapmaktadır.



• Bu kooperatiflere bağlı yaklaşık 200 bin taşıyıcı esnafımız görev yapmaktadır.



• Ülke genelinde 36 bölge birliği, 1 merkez birliği ve 1 millî birlik faaliyet göstermektedir.



Türkiye’nin yükünü omuzlayan bir yapı olduğumuzu açık.



Devletimizin desteğiyle, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği içinde eğitim ve iletişim çalışmaları yürütülmektedir. Amaç, taşıyıcı esnafının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve sektörde rekabet gücünü artırmaktır. Ayrıca kooperatiflerin, kendi bünyesi dışındaki firmalarla gelecekte rekabet edebilmesi için altyapı çalışmaları da sürdürülmektedir.”



logitrans, 1994’ten bu yana taşımacılık ve lojistik alanında nitelikli yayıncılık faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, sektörde söz sahibi ekibin engin tecrübelerinden faydalanılarak düzenlenmektedir. Fuar, prestijli organizatör EKO Fuarcılık ile küresel ölçekte güçlü bir aktör olan Alman Messe München iş birliğinden doğan EKO MMI tarafından organize edilmektedir.