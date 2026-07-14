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Kongrenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yeniden ilçe başkanlığına seçilen İlhan Uzun ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Divan başkanlığını İbrahim Kızılgül'ün yaptığı kongrede, divan üyeliklerini Ahmet Öngel, Adem Uzunpolat ve Görkem Bingöl üstlendi.

Kongreye MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Kamu-Sen ve Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri ile partililer katıldı.

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