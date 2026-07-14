KIRŞEHİR (İHA) - Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, teşkilat çalışmaları kapsamında Çiçekdağı ilçesinde saha ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Cemal Kaya öncülüğünde gerçekleştirilen programda, teşkilat üyeleri ilçede vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlenirken; Çiçekdağı'nın ihtiyaçları ile ilçenin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Cemal Kaya, siyaseti yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı görmediklerini belirterek, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmayı önemsediklerini ifade etti. Kaya, Kırşehir'in tüm ilçe, mahalle ve köylerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Çiçekdağı ziyaretinde vatandaşların gösterdiği ilgi ve misafirperverliğe teşekkür eden Kaya; birlik ve beraberlik içerisinde Kırşehir için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek Anahtar Parti'nin halkın sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı olacaklarını belirtti.