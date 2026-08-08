Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olanlar belli oldu. 8 Ağustos 2026 tarihli verilere göre üç şirketin piyasa değeri 1 trilyon TL’nin üzerine çıktı.

Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Aselsan (ASELS), 1 trilyon 593 milyar TL seviyesindeki piyasa değeriyle Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olmayı sürdürdü.

Aselsan’ın ardından QNB Bank (QNBTR) 1 trilyon 108 milyar TL, Hedef Holding (HEDEF) ise 1 trilyon 98 milyar TL piyasa değeriyle sıralandı.

Aselsan zirvede, bankacılık ikinci ve üçüncü sırada

Piyasa değeri sıralamasının ilk üç basamağında savunma sanayisi ve finans sektörü yer aldı.

Aselsan’ın 1,593 trilyon TL’lik piyasa değerine karşılık QNB Bank 1,108 trilyon TL, Hedef Holding ise 1,098 trilyon TL seviyesinde bulunuyor.

Böylece Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon TL’yi aşan şirket sayısı üçe yükselmiş oldu.

Enpara Bank 718 milyar TL’ye yaklaştı

Listenin dördüncü sırasında Enpara Bank (ENPRA) bulunuyor. Bankanın piyasa değeri 717,95 milyar TL olarak hesaplandı.

Enerji sektörünün önemli temsilcilerinden Tüpraş (TUPRS) ise 559,25 milyar TL piyasa değeriyle beşinci sırada yer aldı.

Garanti Bankası (GARAN) 553,56 milyar TL ile altıncı sıraya yerleşirken, Destek Finans Faktoring (DSTKF) 539,67 milyar TL piyasa değeriyle yedinci oldu.

Koç Holding ve Enka da zirve yarışında

Listenin üst sıralarında sanayi ve holding şirketleri de dikkat çekti.

Enka İnşaat (ENKAI) 515,10 milyar TL piyasa değeriyle sekizinci sırada yer alırken, Koç Holding (KCHOL) 504,39 milyar TL ile dokuzuncu sırada bulundu.

İlk 10’un son sırasında ise BİM Mağazalar (BIMAS) yer aldı. BİM’in piyasa değeri 462,90 milyar TL olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul’un en değerli 10 şirketi

Sıra Şirket Kod Piyasa değeri 1 Aselsan ASELS 1,593 trilyon TL 2 QNB Bank QNBTR 1,108 trilyon TL 3 Hedef Holding HEDEF 1,098 trilyon TL 4 Enpara Bank ENPRA 717,95 milyar TL 5 Tüpraş TUPRS 559,25 milyar TL 6 Garanti Bankası GARAN 553,56 milyar TL 7 Destek Finans Faktoring DSTKF 539,67 milyar TL 8 Enka İnşaat ENKAI 515,10 milyar TL 9 Koç Holding KCHOL 504,39 milyar TL 10 BİM Mağazalar BIMAS 462,90 milyar TL

Piyasa değeri neyi gösteriyor?

Piyasa değeri, bir şirketin borsada işlem gören hisselerinin toplam değerini ifade ediyor ve genel olarak hisse fiyatının toplam pay sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor.

Şirketlerin piyasa değerleri, yatırımcıların söz konusu şirketlere yönelik değerlemesini göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Özellikle yüksek piyasa değerine sahip şirketler, Borsa İstanbul’daki endekslerin hareketleri ve genel piyasa görünümü üzerinde daha belirleyici olabiliyor.

8 Ağustos itibarıyla ortaya çıkan tablo, Borsa İstanbul’un zirvesinde savunma sanayisi, bankacılık, enerji, holding ve perakende sektörlerinin öne çıktığını gösteriyor. Aselsan ise 1,59 trilyon TL’yi aşan piyasa değeriyle rakipleriyle arasındaki farkı koruyarak zirvedeki yerini sürdürüyor.