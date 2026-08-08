Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamalara göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), CW Enerji (CWENE) ve Hedef Holding (HEDEF) paylarında farklı kapsamda işlem kısıtlamaları uygulanacak.

Işıklar Enerji'de brüt takas ve kredili işlem yasağı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) paylarında mevcut açığa satış yasağına ek olarak yeni tedbirler getirildi.

Buna göre IEYHO paylarında kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulanacak. Paylarda daha önce uygulamaya alınan açığa satış yasağı da devam edecek.

Tedbirler, 10 Ağustos 2026 seans başından 9 Eylül 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

CW Enerji paylarına VBTS tedbiri

CW Enerji (CWENE) payları da Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbire alındı.

CW Enerji paylarında 10 Ağustos seans başından 9 Eylül seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yasağıuygulanacak.

Hedef Holding de tedbir kapsamında

Hedef Holding (HEDEF) payları da aynı dönemde VBTS kapsamında işlem tedbirine tabi tutulacak.

Buna göre HEDEF payları, 10 Ağustos 2026 seans başından 9 Eylül 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'un aldığı kararların ardından yatırımcıların söz konusu hisselerdeki işlem kısıtlamalarını dikkate alması gerekiyor.