Mersin, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde bulunan Zafer Sitesi'nde infial uyandıran bir olay meydana geldi. Çocuğu havuzda yüzen bir anne, tesettür mayo (haşema) ile havuz alanına girmek istedi. Ancak site görevlisi, kadının kıyafetini gerekçe göstererek alana girişine engel oldu.

Olay Anı Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Site görevlisinin engellemesiyle karşılaşan kadın, maruz kaldığı ayrımcılığı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yardım çağrısında bulunması üzerine olay kısa sürede büyük tepki topladı ve geniş kitlelere ulaştı.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Geldi

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site görevlisi Baran D., ilk olarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık İtiraz Etti, Tutuklama Kararı Çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrol kararına vakit kaybetmeden itiraz etmesi üzerine dosya mahkeme tarafından yeniden incelendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından şüpheli site görevlisi Baran D. hakkında tutuklama kararı verildi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.