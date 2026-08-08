Baykar’ın yeni girişiminin ilk aşamasında Airbus A321P2F tipi bir kargo uçağıyla operasyonlara başlaması planlanıyor. Şirketin ilerleyen dönemde hava kargo filosunu genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yeni yapılanmaya ilişkin detaylar, Baykar’ın kariyer platformunda yayımlanan iş ilanlarıyla da ortaya çıktı. Şirket, kurulacak ticari hava kargo işletmesi için farklı alanlarda uzman ve yönetici pozisyonlarında personel arayışına başladı.

Kargo operasyonu için geniş kadro oluşturuluyor

Baykar’ın yeni hava kargo yapılanması kapsamında Kaptan Pilot ve İkinci Pilot başta olmak üzere çok sayıda pozisyon için işe alım gerçekleştiriliyor.

İlanlarda; Tehlikeli Maddeler Uzmanı, Yükleme Uzmanı, Yer İşletme Müdürü, Mali İşler Uzmanı, Güvenlik Müdürü, Ekip Planlama Müdürü, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Müdürü ile Kalite ve SMS Müdürü gibi görevler de yer alıyor.

Şirketin kariyer duyurusunda, yeni işletmenin ulusal ve uluslararası hava kargo taşımacılığı alanında faaliyet göstereceği, operasyonların sivil havacılık mevzuatına uygun biçimde yürütüleceği ve emniyet kültürünün merkeze alınacağı belirtildi.

İlk uçak Airbus A321P2F olacak

Baykar’ın kargo operasyonlarında kullanmayı planladığı Airbus A321P2F, yolcu uçaklarının kargo taşımacılığına dönüştürülmesiyle elde edilen bir model olarak öne çıkıyor.

A321P2F’nin yaklaşık 28 ton kargo taşıma kapasitesi ve 3 bin 800 kilometre civarında menzili bulunuyor. Model, Türkiye’de farklı hava kargo şirketleri tarafından da kullanılıyor.

Baykar’ın ilk aşamada tek uçakla başlaması planlanan operasyonunu zaman içerisinde daha geniş bir filoya dönüştürmesi hedefleniyor.

Baykar’ın havacılıktaki yatırımları genişliyor

Baykar’ın sivil havacılık alanındaki faaliyetleri yeni kargo girişimiyle sınırlı değil. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Cevheri Air, iş jetiyle hava taksi hizmeti sunuyor.

Cevheri Havacılık, 2022 yılında filosuna Bombardier Challenger 605 tipi iş jetini dahil etmişti. Baykar’ın uzun menzilli Bombardier Global 6500 tipi bir iş jetini filosuna katmak için de girişimde bulunduğu daha önce gündeme gelmişti.

Yeni hava kargo şirketinin kurulmasıyla birlikte Baykar, savunma ve insansız hava araçları alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra ticari havacılık ve hava lojistiğinde de büyüme hedefini ortaya koymuş olacak.

Kaynak: Ekonomim