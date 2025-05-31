Tanju Özcan: “Yapmayın, konuşturmayın beni!”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben şunları söyledi:

“Sn Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bu paylaşımı ciddiye alınız! Laf ebeliği yapmayınız! Ciddiye almazsanız Sn. İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sn. İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz.” Çelik: "MİT ve TSK, silah bırakma sürecini sahada her aşamada kontrol edecek"

Özcan, 2014 yılından bu yana yapılan tüm CHP kurultaylarının tartışmaya açılabileceğini söyleyerek, parti içindeki bazı dengelerin bozulması durumunda konuşacağını ve suskunluğunu bozacağını ifade etti:

“200 belediye, 130 milletvekili baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık! Ama susmaya ve AKP’nin yaktığı ateşin altına odun atmaya devam ederseniz, ben de bu durumda 2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım! RTE’nin ekmeğine yağ sürmeyin!”

Kılıçdaroğlu: “Bu partinin düşmanlarını, harem-i ismetinde boğarız”

Tartışmaların merkezindeki isim olan Kemal Kılıçdaroğlu ise gelen eleştirilere “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” başlıklı bir açıklamayla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik organize sosyal medya saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu savundu. Can güvenliğine yönelik tehditler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, şu sözlerle dikkat çekti:

“Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de... Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.”

“Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.”

Gözler yeniden CHP'de

Gazeteciler Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz’ın gündeme taşıdığı iddialar ile akademisyen Emrah Gülsunar’ın ağır eleştirileri de tartışmaların dozunu artırdı. Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı için bir hamle yapabileceği iddiaları, parti içinde huzursuzluk yaratırken; Tanju Özcan gibi isimlerin çıkışları bu huzursuzluğun su yüzüne çıktığını gösteriyor.