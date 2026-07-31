Eskişehir'de hizmlete açılan 'Takmak Yangın İlk Müdahale Ekip Binası', Eskişehir, Kütahya ve Bilecik sınırlarının birleştiği stratejik konumuyla bölgedeki yangınlara hızla müdahale edilmesini sağlayacak.

Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde kurulan ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken Takmak Yangın İlk Müdahale Ekip Binası'nın açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eti Gıda ve Eti Makine Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ile protokol üyeleri katıldı. 360 derecelik termal kamera sistemi, güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu toplama deposuyla öne çıkan tesiste, hibe edilen arazöz ve ilk müdahale aracıyla birlikte 7/24 esaslı 7 personel görev yapacak.

'Hedefimiz 11 dakika olan müdahale süresini 10 dakikaya indirmek'

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede hızlı müdahalenin hayati önemine değindi. Tesisin önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, 'Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin önemi çok büyük. 11 dakika, şu andaki ortalama yangınlara müdahale süremiz. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmektir. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacaktır. Yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adette orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Bugün burada hizmete alacağımız binanın biraz farklı bir yönü var. Kendisine biçilmiş olan görevin bile üzerinde bir görev icra edebilecek özelliklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuş bir bina. Özel sektör tarafından böyle bir projenin gündeme getirilmesi son derece kıymetli' dedi.

'Yeşil Vatan'ı korumak ortak bir sorumluluktur'

Vali Aksoy da projenin kamu ve özel sektör iş birliğine örnek teşkil ettiğini belirterek, 'Yeşil Vatan'ımızı korumak, devletimizin gücü ve bu topraklara gönülden bağlı hayırseverlerimizin omuz omuza verdiği ortak bir sorumluluktur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, işte bu sorumluluğun somut ve gurur verici bir sonucudur. Eskişehir-Kütahya karayolu kenarında inşa edilen bu tesis, üç ilimizin sınırlarının birleştiği son derece kritik ve stratejik bir noktada yer almaktadır. Bu özel konum, yalnızca ilimizde değil, bölgemizin genelinde çıkabilecek muhtemel orman ve kırsal alan yangınlarına dakikalar içinde müdahaleyi sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

'Eğitim seferberliği ilkokul seviyesinden başlamalı'

Eti Gıda ve Eti Makine Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ise, kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine değindi. Tesisin bölgedeki muhtemel orman yangınlarına ilk müdahale açısından kritik bir görev göreceğini belirten Kanatlı, 'Toplumsal sorumluluk ve çevre bilincinin küçük yaşta kazanılması büyük önem taşıyor. Çocuklara yönelik çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim seferberliği ilkokul seviyesinden itibaren başlamalıdır' ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulundu.