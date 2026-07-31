Eskişehir'in Sivrihisar Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliğini (TMO) ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa rekoltesine dikkat çekerek, 'Cumhuriyet tarihimizin rekorunu hem bitkisel üretimde hem de hassaten buğday ve arpa üretiminde bekliyorum' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Sivrihisar Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliğini etti. Bir çiftçinin buğdayını analiz eden Bakan İbrahim Yumaklı rapor kağıdını imzaladı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan İbrahim Yumaklı, üretimin hem ekonomi hem de gıda arz güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayarak, 'Üretim her ne kadar bir ülkenin ekonomisi için çok önemliyse de aynı zamanda son dönemde ehemmiyeti çok daha fazla anlaşılmış olan gıda arz güvenliği açısından da son derece önemli, kritik ve hayati. Biz de Türkiye'nin çiftçileri ve üreticileri olarak hem ekonomimize katkı hem de gıda arz güvenliğinin garantisi anlamında çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu manada Bakanlığımızla omuz omuza vererek tarımsal üretimin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışan, gayret eden bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Dünyada 7'nci sıraya gelmiş durumdayız'

Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu değerlendiren Bakan İbrahim Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

'Tabii birkaç gün önce Dünya Bankası'nın açıklamış olduğu 2025 yılı verilerini biz de kamuoyumuzla paylaşmıştık. Buna göre Türkiye'nin 2025 yılı sonundaki tarımsal hasılası 83.2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıkmış durumda. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da 1'inci sıradaki yerimizi korurken dünyada da tarımsal hasılada 7'nci sıraya gelmiş durumdayız, Dünya Bankası'nın açıklamış olduğu verilerle teyit edildiği üzere.'

'Sanayi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz'

Stratejik ürünlerin önemine ve sanayi ile olan iş birliğine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Tabii özellikle Anadolu'nun buğdayın anavatanı olmasından da hareketle bazı kritik ürünlerin, stratejik ürünlerin ülkemizdeki üretimiyle alakalı çok yoğun bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Çünkü iklim değişikliği de dahil olmak üzere hem tohum çeşitlerinin geliştirilmesi hem de birim alandan alınan verimin artırılması ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada buğdayın ve özellikle son dönemde devam eden hububatın, buğday başta olmak üzere, stratejik ürünler olarak üretim planlamasının içerisindeki yeri son derece önemli. Dünya un ticaretinde de 1'inci sıradayız un ihracatında, makarnada 2'nci sıradayız. Tabii bunların sadece belli dönemlerde değil sürdürülebilir olarak devamının sağlanması gerekir. Bu noktada da dünyadaki konjonktürü de dikkate alarak sanayi ile birlikte, yani bunu işleyen un sanayisi ve diğer ürünlerle ilgili işlem yapan sanayi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.'

'Son 66 yılın en iyi yağışlarını aldık'

Sezondaki yağış durumuna ve hasat oranlarına değinen Bakan İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

'Hamdolsun bu yıl yağışlar çok iyi gitti, hepimiz takip ettik. Son 66 yılın en iyi yağışlarını aldık. Ülkede de hububat hasatıyla alakalı, arpa ve buğdayla alakalı hasatta, buğdayda yaklaşık yüzde 73'ü bitti hasatın, arpada da yüzde 79'u tamamlanmış durumda.'

'Çiftçimizin elinde 1 gram bile ürün kalmayacak'

TMO alımları ve yapılan ödemelere ilişkin rakamları paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Toprak Mahsulleri Ofisi daha ilk günden açıkladığımız üzere herhangi bir şekilde çiftçimizin elinde 1 gram bile ürünün kalmayacağını, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirilen bütün ürünlerin alınacağını deklare etmişti. Bu minvalde 650 noktada alımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı Toprak Mahsulleri Ofisi ve yine alımlara, alım işlemlerine de devam ediyor. Söylediğimiz her sözün yerine getirilmesiyle ilgili çalışan arkadaşlarımızın 7/24 gayretleri için onlar da teşekkür ediyorum. Tabii 10 milyon tonluk bir ürün alımı yapıldı demiştim. Bunun vadesi gelen, ödeme vadesi gelenler de yaklaşık 58 milyar liralık bir ödemeye tekabül etti. Bunları da çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Ben inşallah Cumhuriyet tarihimizin rekorunu hem bitkisel üretimde hem de hassaten buğday ve arpa üretiminde bekliyorum. Öngörülerimiz bu şekilde. Hasat tamamlandıktan sonra genel bir değerlendirme yaparken de bunları kamuoyumuzla paylaşacağız inşallah.'