Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, Özgür Özel'in kurduğu partiye televizyon ekranlarında yardım ve bağış yapılması için çağrıda bulunmasının hemen ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katı atık bedeli toplama telaşına düşmesinin akıllara, 'Toplanacak katı atık paraları yoksa Yeni parti'ye mi gidecek' sorusunu getirdiğini iddia etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin katı atık toplama bedeli uygulaması, eleştiri konusu olmayı sürdürüyor. Uygulama ile ilgili kent genelinde tartışmalar devam ederken, vatandaşlara ücretlerini ödemelerini hatırlatan toplu mesajlar atıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, tepkisini dile getirdi. Akar'ın açıklamasında, 'Türkiye'de nerdeyse başka emsali olmayan bu uygulama için 'harç değil, haraç' demiştik. CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt yine düğmeye basmış. Vatandaşa konutlar için katı atık toplama ücretlerini ödemeleri için mesajlar atıldı. Kurumlara yeni tarifelere göre ödeme yazıları gönderildi. Tepebaşı ve diğer belediyelerde yakında bu mesajları ve yazıları vatandaşa göndermeye başlarlar. Belediyenin okullara gönderdiği ödeme talimatına göre okullara öğrenci başına 94,09 TL fatura gelecek. Toplamda kaba taslak bir hesap yaparsak Odunpazarı Belediyesi sadece ilçedeki okullardan yaklaşık 10 milyon lira katı atık toplama ücreti tahsil edecek. Vatandaştan, esnaftan ve diğer kamu kurumlarından toplanacak para ise cabası! Varın bunun toplam hesabını siz hesaplayın' ifadeleri yer aldı.

'Toplanacak katı atık paraları yoksa Yeni Parti'ye mi gidecek?'

Belediyeye bazı sorular da yönelten Akar'ın açıklaması şu şekilde devam etti:

'Peki şunu sormak lazım; daha önce de vatandaştan, esnaftan ve kamu kurumlarından tahsil edilen bu katı atık ücretleriyle nasıl bir yenilik ya da icraat yapıldı? Vatandaşa, çevreye ve şehrin temizliğine katkısı olacak ne gibi hizmetler yapıldı? Okullara ve kamu kurumlarına yönelik nasıl bir destekte bulunuldu? Belediyelerin asli görevlerinden biri olan çöp toplama işi için bu bedeli vatandaşın ve kamunun sırtına mali yük olarak bindirmek hangi hizmet anlayışı ile bağdaşır? Ayrıca geçen dönem Eskişehir yerel yönetimleri olarak bu atık ücretlerini vatandaştan tahsil ederken vatandaşı ödeme kuyruklarında nasıl perişan ettiğinizi de unutmadık! Özgür Özel'in kurulan yeni partisi için televizyon ekranlarında yardım ve bağış yapılması için çağrıda bulunmasının hemen ardından Kazım Kurt'un katı atık bedeli toplama telaşına düşmesi akıllara, 'Toplanacak katı atık paraları yoksa Yeni Parti'ye mi gidecek?' sorusunu akıllara getirmiyor değil.'