Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de katıldığı Orman Yangınları İlk Müdahale Ekip Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı' dedi.

Eskişehir ile Kütahya sınırındaki Takmak mevkiinde, Orman Genel Müdürlüğü ve Eti Gıda iş birliğiyle yapımı tamamlanan Orman Yangınları İlk Müdahale Ekip Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törere katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki son verileri paylaşarak, ilk müdahale sürelerinin önemine vurgu yaptı.

'Hedefimiz müdahale süresini 10 dakikaya indirmek'

Yangınlara müdahalede zamanın hayati olduğunu belirten Bakan Yumaklı, 'Kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin önemi çok büyük. 11 dakika, şu andaki ortalama yangınlara müdahale süremiz. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, çok ciddi bir bölgenin belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek, yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görülmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak' ifadelerini kullandı.

'Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi'

Konuşmasında son günlerde yaşanan yangınlara ilişkin güncel verileri de paylaşan Yumaklı, şöyle devam etti:

'Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmıştık. Sadece bizler değil; meteoroloji, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları riskleri paylaştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar, son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var: Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde risk arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor.'

'Türkiye genelinde 882 ilk müdahale ekip binası bulunuyor'

Türkiye'deki yangınla mücadele altyapısına dair teknik verileri de aktaran Bakan Yumaklı, 'Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında bin 600 ilk müdahale noktası var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Bu kadar yaygın bir ağ, yangına müdahale etme süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmek konusunda son derece etkili. Açılışını yaptığımız bu bina Eskişehir, Kütahya ve Bilecik dâhil 3 ile birden hizmet verebilecek konumda' dedi.