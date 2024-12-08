Muhaliflerin Başkent Şam'a dayanmasının ardından Esad'ın İran Dini Lideri Hamaney ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği iddia edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti.

"UÇAĞIN İZİ RADARDAN SİLİNDİ"

Ülkeden ayrıldığı öne sürülen Esad, hiçbir yerde bulunamadı.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

İSRAİL GOLAN TEPELERİ'NE TAKVİYE YAPTI

İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerden dolayı Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara kuvvetlerine takviye yapıldığı belirtildi.İsrail birliklerinin Suriye sınırı boyunca konuşlandırıldığı ve bölgedeki gelişmeleri takip ettiği ifade edildi. Öte yandan yerel basında yayımlanan haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere yarın ve 8 Aralık Pazar akşamı toplanacağı kaydedildi.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.

Trump’tan Suriye açıklaması: “Bu bizim savaşımız değil, karışmayın”

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye’deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri’nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsın. Karışmayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin uzatılan eli idrak edemediğini söyledi.

ESAD RUSYA'DA MI?

Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

Son raporlar, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığını öne sürüyor, ancak bu doğrulanmadı ve Suriye hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.