Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke ile siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliklerini ele almak amacı taşıdığı belirtildi. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin ardından ikinci kez bir Körfez ülkesine resmi ziyarette bulunacak. BAE ziyareti, Suriye ile Abu Dabi yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesi açısından da dikkatle izleniyor.

Eş-Şara’nın Türkiye ziyareti ise, iki ülke arasında uzun süredir inişli çıkışlı devam eden ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ziyaret kapsamında üst düzey görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve karşılıklı iş birliği alanlarının masaya yatırılması bekleniyor.

Başkan eş-Şara’nın diplomatik turu, Suriye’nin uluslararası arenada yeniden aktif bir aktör olma çabasının önemli bir yansıması olarak görülüyor.