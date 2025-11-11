Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yerel saatle 11.37’de başladı.

Eş-Şara’nın Beyaz Saray’a, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı ana kapısı yerine yan bir girişten girdiği, kendisi için resmi karşılama töreni yapılmadığı öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, iki liderin görüşmesinde Suriye’nin yeniden inşası, bölgesel güvenlik, mültecilerin geri dönüşü ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı. Tarafların ayrıca Ortadoğu’daki istikrar süreci ve terörle mücadele konusunda da fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Ziyaretin, ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu görüşmenin uzun yıllardır kesintiye uğrayan diplomatik temasların yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Eş-Şara’nın Washington temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.