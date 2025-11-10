Günün Altın Fiyatları

Altın piyasasında gün içinde en düşük 5 milyon 478 bin TL, en yüksek ise 5 milyon 740 bin TL fiyat seviyeleri görüldü. Önceki işlem gününde altının kilogram fiyatı 5 milyon 624 bin TL olarak kaydedilmişti.

Dolar/ons bazında altın fiyatları ise gün içinde dalgalı bir seyir izledi; günün en düşük seviyesi 4.045 dolar, en yüksek seviyesi 4.223 dolar olurken, kapanış fiyatı 4.060 dolar olarak gerçekleşti.

Fiyat Türü TL/KG Dolar/Ons Önceki Kapanış 5.624.000 4.090 Günün En Düşük 5.478.000 4.045 Günün En Yüksek 5.740.000 4.223 Kapanış 5.740.000 4.060 Ağırlıklı Ortalama 5.539.509,62 4.142,74

Altın Piyasasında İşlem Hacmi

KMKTP’de bugün altında toplam işlem hacmi 11,5 milyar TL’yi aşarken, işlem miktarı 2 bin 71,59 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

En Çok İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en aktif kurumlar arasında Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti yer aldı.

Altın yatırımcıları ve piyasayı takip edenler, özellikle haftanın ilk gününde yaşanan bu artışın, önümüzdeki günlerde de devam edip etmeyeceğini merak ediyor.