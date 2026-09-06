Sultanhisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'nün kapanış şenliği gerçekleştirildi.

Sultanhisar'da düzenlenen programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, ilçe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenlenirken, çocuklar ve gençler etkinliklerde doyasıya eğlendi. Spor dolu yaz döneminin kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklar ve gençler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve yaz döneminin verimli geçirilmesine yönelik çalışmaların önemi bir kez daha ortaya konuldu. Program, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.