Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, keşif, su açma ve sayaç sökme-değiştirme gibi hizmet kalemlerinde belirlenen resmi tarifelerin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği ileri sürüldü. Buna göre bazı kalemlerde ücretlerin 305 TL’den 450 TL’ye, 6 bin 640 TL’den 9 bin 865 TL’ye ve 225 TL’den 332 TL’ye yükseltildiği iddia edildi.

“Belge tahrifatı” iddiası yargıya taşındı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Meclis kararlarına aykırı işlem yapıldığı ve komisyon raporlarında değişiklikler gerçekleştirildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninde değişiklik yapıldığı iddiaları da yer aldı.

Bu başvuru üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ’nin eski genel müdürü hakkında “resmî belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep ettiği bildirildi.

Belediye cephesinden açıklama

İddialara ilişkin belediye kanadından henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, süreç yargı ve idari inceleme aşamasında bulunuyor.

Gürhan Albayrak ise yaptığı değerlendirmede, Meclis tarafından belirlenen tarifelerin dışına çıkılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Vatandaşın mağdur edilmesine yol açan her türlü işlemin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Soruşturma izni sürecinin İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin ardından dosyanın ilerleyip ilerlemeyeceği netlik kazanacak.