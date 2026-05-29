Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Çardak Mahallesi, zamana meydan okuyan asırlık bir mirası bu bayramda da yaşatmaya devam etti. Yaklaşık 500 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bayramlaşma geleneği, mahalle halkının yoğun katılımıyla renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Bayram sabahının erken saatlerinde evlerinde tatlı bir telaşla hazırlıklara başlayan mahalle sakinleri; özenle pişirdikleri kavurma, pilav, yaprak sarması, kısır ve salata gibi geleneksel lezzetleri yanlarına alarak Çardak Mahalle Camisi’nin yolunu tuttu. Bayram namazının kılınmasının ardından cami içinde büyük bir kucaklaşma ve bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

Namaz ve bayramlaşmanın hemen sonrasında, evlerden getirilen tüm yemekler ortak sofralarda bir araya getirildi. Küçük büyük, genç yaşlı demeden tüm mahalle halkı aynı sofranın etrafında buluşarak hem hazırlanan ikramları paylaştı hem de komşuluk bağlarını tazeledi.

Yarım binyıllık bu anlamlı geleneğin sürdürülmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çardak Mahalle Muhtarı Fevziye Kartaltepe, tüm mahalle sakinleriyle birlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Örf ve adetlerini geleceğe taşımakta kararlı olduklarını vurgulayan Kartaltepe, her bayram ayrım gözetmeksizin bir araya geldiklerini ve bu dayanışma ruhunu korumak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en güzel örneğinin sergilendiği bu asırlık program, cami içinde yapılan sıcak sohbetler ve hep birlikte edilen duaların ardından sona erdi.