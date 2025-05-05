Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis NV, ilk çeyrekle ilgili sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 3 aylık bölümünü 35,8 milyar Euro net gelirle kapatan şirket, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir kayıp yaşadı. Aynı dönemde konsolide teslimatlar da yüzde 9 azalarak 1 milyon 217 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari toparlanma önlemleri olarak şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde üç adet tamamen yeni ürün ve birkaç güncellenmiş model pazara sundu. Bu sayede, 2024 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla AB30 pazar payının artmasına ve ABD perakende sipariş hacimlerinde iyileşmeye katkı sağlandı. Şirket ayrıca, gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle 2025 yılına ilişkin mali tahminini askıya aldı. Etkileri azaltmak için harekete geçen Stellantis, gümrük vergisi politikaları konusunda yönetimlerle yakın etkileşim halinde.

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis NV, 2025 yılının ilk çeyreğine ait net gelirler ve teslimat sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, yılın ilk çeyreğinde, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 35,8 milyar Euro net gelir bildirdi. Şirketin gelirlerindeki düşüş, daha düşük hacimlerden, olumsuz bölgesel ürün karmasından ve fiyatların normalleşmesinden kaynaklandı. Şirketin 31 Mart 2025'te sona eren üç aylık dönemde konsolide teslimatları ise, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 1 milyon 217 bin adet olarak gerçekleşti. Teslimatlardaki düşüş, ocak ayında tatil nedeniyle oluşan üretim kesintisinin uzaması sonucu Kuzey Amerika'da gerçekleşen üretim düşüklüğünün yanı sıra, genişleyen Avrupa'da ürün değişimlerinin ve düşük HTA hacimlerinin etkisinden kaynaklandı.

Toparlanmada ilerleme görülüyor!

Şirketin ilk çeyrek verilerini değerlendiren Stellantis CFO’su Doug Ostermann, “2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin gelir sonuçlarımız bir önceki yılın seviyesinin altında kalsa da, diğer KPI'lar ekonomik toparlanma çabalarımızdaki ilk ilerlemeyi yansıtıyor. Kuzey Amerika pazarı henüz toparlanmanın ilk aşamalarındayken, perakende siparişlerinde artış gözlemleniyor, AB30'da ise pazar payında düzenli bir iyileşme gözlemliyoruz. Şirket aynı zamanda, zengin coğrafi varlığından da faydalanıyor. Üçüncü motor bölgelerimiz 2025'in ilk çeyreğinde genel olarak yıllık bazda olumlu büyüme elde etti” dedi.

Stellantis, ticari toparlanma önlemlerine ilişkin güncelleme gerçekleştirdi:

· Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde 2025 yılı için planlanan tamamen yeni üç ürünü, yeni Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera ve Citroën C3 Aircross’u pazara sundu. Ayrıca yenilenen Opel/Vauxhall Mokka, Ram 2500 HD ve Ram 3500 HD de satışa sunuldu.

· 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17,3 olan AB30 pazar payı, Citroën C3/ëC3, Peugeot 5008 ve 2024 sonunda pazara sunulan Opel/Vauxhall Grandland'ın üretim artışının devam etmesi ve artan bulunabilirliğine bağlı olarak 2024'ün dördüncü çeyreğine kıyasla 1,9 puan arttı. 2025 yılının ilk çeyreğinde Citroën C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera ve Fiat Grande Panda modellerinin satışa sunulması, önümüzdeki dönemlerde B segment araç teslimatlarının artması açısından fırsatlar sunuyor. Ayrıca Stellantis, 2025 yılının ilk çeyreğinde hibrit segmentte pazar lideri olurken, BEV pazarında sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 13,0 pazar paylarıyla tekrar ikinci sırada yer aldı.

· ABD perakende pazar payı, Jeep® Grand Cherokee ve Compass ile Ram 1500 ve 2500 modellerinin perakende satışlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'dan fazla artışla istikrar kazandı. Bazı hafif hizmet tipi kamyon modellerinin donanım seviyelerinin artması, yeniden tasarlanan ağır kamyonların başarılı bir şekilde pazara sunulması, satış ve pazarlama çabalarının da artmasıyla bu alanda daha fazla gelişme bekleniyor. Mart 2025'te yeni perakende siparişleri Mart 2024'e kıyasla yüzde 82 artarak Haziran 2023’ten bu yana ay bazında en yüksek seviyeye ulaştı.

· Üçüncü motor sayesinde güçlü satış ivmesi devam ediyor. Şirket, Güney Amerika'da, 2024'ün dördüncü çeyreğine kıyasla 1,5 puanlık artışla yüzde 23,8'lik pazar payıyla lider konumunu korudu. Bu, Stellantis markalarının Brezilya, Şili ve özellikle ithalat kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından pazarın toparlandığı Arjantin'deki gelişmiş performanstan kaynaklanıyor. Bazı ülkelerde ithalat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalınırken, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yerelleştirme çalışmalarına odaklanmaya devam ediyor ve bu çalışmaların orta vadede birçok pazarda satışların artmasına yol açması bekleniyor.

Yenilikçi çözümler şirketi ileriye taşıyacak!

Gümrük Vergisi önlemlerine yanıt veren Stellantis, bu kapsamda ilgili yönetimlerle yakın iş birliği içinde çalışarak şirketi korumayı, politikaların sağlıklı bir şekilde uygulanmasını ve daha da geliştirilmesini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca yönetim, üretim planlarını ayarlamak ve tedarik süreçlerini iyileştirme fırsatlarını belirlemek için de önlemler alıyor.

Şirketi ileriye taşıyan yenilikçi çözümler ise şöyle sıralanıyor:

· Stellantis'in eller ve gözler serbest (SAE Seviye 3) sürüş imkânı sunan tescilli otonom sürüş sistemi STLA AutoDrive 1.0 tanıtıldı. AutoDrive, 60 km/s hıza kadar otonom sürüşü destekliyor ve STLA Brain ve STLA SmartCockpit ile birlikte Stellantis'in teknoloji stratejisinin kritik bir bileşeni olup araçlardaki akıllı çözümler, otomasyon ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

· Stellantis ve Mistral AI, araç geliştirme ve üretiminin yanı sıra müşteri sürüş deneyimini iyileştirmek amacıyla stratejik ortaklıklarını güçlendirdi. Bu ortaklık, sürücülerin araçlarıyla doğal dil kullanarak etkileşim kurmasını sağlayan yapay zeka destekli bir araç asistanının geliştirilmesini içeriyor.

Şirketin 31 Mart 2025 itibarıyla toplam 1 milyon 210 bin yeni araçlık envanteri büyük ölçüde 31 Aralık 2024 ile uyumlu. Hisse başına 0,68 Euro olağan temettü AGM'de onaylandı ve 5 Mayıs 2025 'te dağıtılacak. Ayrıca Stellantis’in yeni daimi İcra Kurulu Başkanının atanma süreci tüm hızıyla devam ediyor ve 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacak.