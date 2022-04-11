BİDEV, İzmir’de yenilediği sahanın açılışını yaptı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), önemli bir çalışmaya imza atarak, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çiğli Eğitim Parkı Basketbol Sahası’nı yenileyerek, açılışını yaptı.

İzmir’de yaşayan sporcular, spor adamları, aynı zamanda BİDEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Çiğli Eğitim Parkı basketbol sahasının yenilenmesine destek veren BİDEV mütevellisi Tolga Egemen açıklamalarda bulunarak, BİDEV-TEGV ortaklığıyla yapılan çalışmaların önemine değindi. BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, yaptığı konuşmada “Bugün burada velilerimiz de aramızda. Sizin buraya olan güveniniz, çocuklarınızı buraya emanet etmeniz bizler için çok kıymetli. Güveninizden dolayı teşekkür ederim. TEGV olarak Türkiye’de çok önemli işler başarıyor, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinin başında geliyorsunuz. Burada yaptığınız işler Türkiye genelinde müthiş bir güven duygusu ve hassasiyet oluşturuyor. Bizim de ana ilkelerimizden biri olan Cumhuriyet ilkelerine bağlı evlatlar yetiştirmek hepimizin görevi. Biz de bir yolculuğa çıktık. Benim de kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olduğum TEGV ile bu projeyi gerçekleştirmek çok anlamlı. Sayın Suna Kıraç’ın hayallerini bugün burada TEGV ve BİDEV Mütevelli Heyeti Üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada aynı zamanda TEGV mütevellileri olan Ömer Bozer’in, Efe Aydan’ın, Coşkun Teziç’in, Tayfun Bayazıt’ın ve diğer mütevellilerimizin emekleri ve inançları çok önemli. Yerel yönetimlere, Çiğli Belediyesi’ne bize destek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Efsaneler miniklerle basketbol oynadı

Açılış töreninin ardından, İbrahim Ortaç, Hasan Arat, Atakan Karakaplan, Ömer Bozer, Efe Aydan, Akın Suel, Celal Arısan, Jülide Sonat, Sami Baykal, Füsun Uysal, Handan Özbek, Hasan Tanyeri gibi basketbol dünyasının efsane isimleri, minik sporcularla birlikte basketbol oynadı.