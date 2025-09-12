SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. ve 99/A maddelerine dayanarak ilgili siteler hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve Türkiye’den erişimin durdurulduğunu bildirdi.

SPK, 200 Gün Sonra İlk Halka Arz Onayını Verdi: DOF Robotics Borsaya Geliyor
Erişimi Engellenen Siteler:

  • acc.amiralyatirimpanel.com

  • paragonyatirimlisanslari.com

  • xmtrwebsite.online (ana domain ve alt domainler)

  • klasfx268.com (ana domain ve alt domainler)

  • olivemarkets277.com (ana domain ve alt domainler)

  • hfm-trk.com (ana domain ve alt domainler)

  • fbsbroker.tr

  • seckin.forexaracikurumlari.com

  • tr-fxprogroup.solutions

  • m.darkex.com

Kurul, yatırımcıların yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar üzerinden işlem yapmalarını hatırlatarak, izinsiz platformların yatırımcıları mağdur edebileceği uyarısında bulundu.