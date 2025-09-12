SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. ve 99/A maddelerine dayanarak ilgili siteler hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve Türkiye’den erişimin durdurulduğunu bildirdi.
Erişimi Engellenen Siteler:
-
acc.amiralyatirimpanel.com
-
paragonyatirimlisanslari.com
-
xmtrwebsite.online (ana domain ve alt domainler)
-
klasfx268.com (ana domain ve alt domainler)
-
olivemarkets277.com (ana domain ve alt domainler)
-
hfm-trk.com (ana domain ve alt domainler)
-
fbsbroker.tr
-
seckin.forexaracikurumlari.com
-
tr-fxprogroup.solutions
-
m.darkex.com
Kurul, yatırımcıların yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar üzerinden işlem yapmalarını hatırlatarak, izinsiz platformların yatırımcıları mağdur edebileceği uyarısında bulundu.