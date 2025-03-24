Açığa Satış İşlemleri Geçici Olarak Yasaklandı

SPK, 24 Mart 2025 itibarıyla Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerini geçici olarak yasakladı. Bu yasak, yalnızca açığa satış işlemleriyle sınırlı kalmayıp, aynı gün içerisinde açılmak ve kapanmak koşuluyla yapılan pozisyonları da kapsıyor. Yatırım kuruluşlarına, kurallara uyum sağlanması konusunda sorumluluk hatırlatıldı.

Pay Geri Alımlarında Esneklik Sağlandı

Pay geri alımlarıyla ilgili kısıtlamalar kaldırılarak şirketlere daha fazla esneklik tanındı. SPK, daha önce belirli fiyat sınırları ile sınırlı olan geri alım işlemlerinde bu sınırlamaları geçici olarak kaldırdı. Ayrıca, açılış ve kapanış seanslarında yapılan geri alım yasağı da geçici olarak kaldırıldı. Bunun yanı sıra, geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır da esnetildi.

Kredili İşlemlerde Esneklik

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranı sınırı da esnetildi. Normalde %35 olan asgari özkaynak oranı, aracı kurumların risk politikalarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak %20’ye kadar düşürülebilecek.

Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Alınan tedbirler, özellikle piyasalarda oynaklığın arttığı dönemlerde yatırımcı güvenini artırmayı ve piyasa likiditesini desteklemeyi amaçlıyor. Açığa satış yasağı, piyasalarda ani düşüşlerin engellenmesine yönelik bir önlem olarak öne çıkarken, pay geri alımlarındaki esneklik şirketlerin hisse değerlerini korumasına yardımcı olabilir. Kredili işlemlerdeki esneklik ise yatırımcıların daha esnek hareket etmelerini sağlayarak piyasada daha fazla hareketlilik yaratabilir.