Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Balık Hali’nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, tüketiciyi yanıltabilecek etiketlerin bulunduğu 4 firmada düzenleme yapıldığı, ürünlerin gerçek tür adı olan “kolyoz” etiketiyle satışa sunulmasının sağlandığı bildirildi. Denetim kapsamında yasal balık boyu ölçülerinin de kontrol edildiği, mevzuata aykırı bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, denetimlerin ardından tezgâhlardaki fiyatlara herhangi bir müdahale yapılmadığını belirterek balık fiyatlarının serbest piyasa koşulları doğrultusunda oluştuğunu vurguladı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, balığın yanlış tür adıyla tanıtılmasının tüketicileri yanılttığına dikkat çekilirken, doğru bilgilendirme amacıyla düzenli denetimlerin devam edeceği kaydedildi.