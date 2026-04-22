Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik 14 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, İzmir'de kentteki eğitim kurumlarını hedef alan sosyal medya tehdit paylaşımları yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında korku ve panik meydana getirmeyi amaçlayan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşımlar yapan 25'i suça sürüklenen çocuk ve 5'i yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi.



Kitap okuma ve kompozisyon şartı

Operasyon çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ederken, 25 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrolle serbest bırakılan 25 kişiden 7'sine, hakimin belirlediği konuda kitap okumak, 15 sayfalık özet çıkarmak ve kompozisyon yazmak şartı konuldu. Diğer şüphelilere ise imza yükümlülüğü ile şehir dışına çıkmama yasağı getirildi.