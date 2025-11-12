Bakan Göktaş, aile kurumunun güçlendirilmesi, çocukların dijital güvenliği, yaşlı ve kadın politikaları ile kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aileyi Güçlendirmeye Yönelik Politika ve Faaliyetler

Bakan Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının düşmesi ve demografik yapının değişmesinin toplumsal öncelik haline geldiğini vurguladı. Bu kapsamda 2025 yılında kurumsal yapıyı güçlendirdiklerini belirten Göktaş, “Aile Enstitümüz aile yapısındaki dönüşümleri analiz ediyor, politika önerileri geliştiriyor. Nüfus Politikaları Kurulu ile ülkemizin demografik yapısını stratejik bir vizyonla ele alıyoruz” dedi.

2025’in Aile Yılı ilan edilmesiyle yıl boyunca 14 bin 121 etkinlik ve faaliyetin gerçekleştirildiğini kaydeden Göktaş, aileyi koruyan ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren “aile dostu ekosistem” anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Ücretsiz Aile Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri

Bakan, aile danışmanlığı hizmetlerinin artık 81 ilde ücretsiz olarak sunulduğunu ifade etti. Ayrıca, “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasıyla 1,5 milyon ebeveynin çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik aldığını belirtti. Bakanlık, Aile Eğitim Programı ve Modüler Aile Eğitim Programı ile 5,7 milyon kişiye ulaştı. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile ise 2,4 milyon gencin bilinçli evlilik yapmasına destek sağlandı.

Sosyal Medya ve Çocuk Hakları

Çocukların dijital dünyada güvenle yer alabilmesi için çalışmalara değinen Bakan Göktaş, “Sosyal medya çalışma grubumuz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyor. Sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde titizlikle çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, Çocuklar için Dost Uygulamalar (DUY) ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında çocukların dijital haklarının korunması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yaşlılık ve Demografik Dönüşüm

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2040 yılında %16’yı aşmasının beklendiğini aktaran Göktaş, “Yaşlılık Saha Araştırması ve 2. Yaşlılık Şurası ile yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için yol haritası çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

Kadınların İş Gücü ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Kadınların iş gücüne katılım oranının %35,7, kadın istihdam oranının ise %31,8’e yükseldiğini kaydeden Bakan, kadınların ekonomideki rolünü artırmak için Koordinasyon Kurulları ve sivil toplum iş birlikleriyle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ise ALO 183, KADES ve elektronik kelepçe uygulamaları ile müdahale mekanizmalarının güçlendirildiğini aktaran Göktaş, şiddet mağdurlarına daha hızlı ulaşılmasını sağladıklarını ifade etti. 81 ilde faaliyet gösteren ŞÖNİM sayısı 86’ya çıkarıldı, 432 Sosyal Hizmet Merkezi’nde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları kuruldu.

Bakanlığın 2026 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam ediyor.