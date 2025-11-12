Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı artık mecburi hale geldi.

Can ve Mal Güvenliği İçin Kış Lastiği Önemli

Uzmanlar kış lastiğine geçiş için kar yağmasının şart olmadığını vurguluyor ve “Hava sıcaklığı artı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği takmak şart. Asfalt soğuduğunda fren mesafesi uzar, bu nedenle öncelikle can, sonra mal güvenliğimiz için kış lastiğine geçmeliyiz” diyorlar.

Kış Lastiği Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bilal Kara, kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

Mevzuata uygun işaretler: Lastiğin kenarında “M+S” (Çamur ve Kar) ibaresi ve üç dağ sembolü içinde kar işareti bulunmalı.

Diş yapısı: Kış lastikleri yaz lastiklerine göre daha derin dişli ve kenarlı olmalı; bu sayede kar ve kaygan zeminde tutuş sağlar.

Ömür ve yenileme: Normal şartlarda kış lastikleri 4 yıl veya 40.000 km sonra yenilenmeli. Daha güçlü veya yeni model araçlarda bu süre kısalabilir.

Üretim tarihi: Sıfır lastiklerde uygun saklama koşullarında 10 yıl raf ömrü bulunduğundan üretim tarihine takılmaya gerek yok.

Kış Lastiğine Geçmek İçin Kar Beklemeyin

Uzmanlar: “Kış lastiği, yanlış bilinenin aksine sadece kar için değil; soğuk asfalt ve yağmur gibi koşullar için de kullanılır. Bu nedenle hava sıcaklığı düştüğünde kış lastiğine geçmek hayat kurtarır” ifadelerini kullanıyor.