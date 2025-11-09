Kimler Sosyal Konuta Başvurabilecek?

Yeni açıklanan TOKİ sosyal konut projesi için belirlenen başvuru kriterleri şöyle:

Başvuru sahibinin en az 18 yaşında ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Kendisinin, eşinin veya çocuklarının adına kayıtlı konutu olmayanlar başvuruda bulunabilecek.

Daha önce TOKİ’den ev alan ya da hak sahibi olanlar bu projeye katılamayacak.

Gelir sınırı: İstanbul’da aylık hane geliri en fazla 145 bin TL , Diğer illerde 127 bin TL olacak. Gelir alt sınırı bulunmuyor; hiç geliri olmayanlar da başvuru yapabiliyor.

Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranıyor.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları başvuruda bulunamayacak.

Bir evde hissesi olanlar da başvuru yapabiliyor, ancak hisse değeri 1 milyon TL’yi geçmemeli.

Aynı hane halkından sadece bir kişi adına başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru durumunda, diğer başvurular geçersiz sayılacak.

Sosyal Konut Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar şu kanallardan başvuru yapabilecek:

Ziraat Bankası , Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri,

e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuru.

Yoğunluk yaşanmaması için ilk 5 gün TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapılacak:

Pazartesi: 0

Salı: 2

Çarşamba: 4

Perşembe: 6

Cuma: 8

15 Kasım’dan itibaren sistem tüm vatandaşlara açılacak.

Başvuru ücreti 5 bin TL olacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlara ücret iade edilecek. Şehit yakınları ve gazilerden ise herhangi bir başvuru bedeli alınmayacak.

Kura Ne Zaman Çekilecek, Evler Ne Zaman Teslim Edilecek?

Hak sahipleri, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kuralarla belirlenecek.

Projelerin inşaat süreci 2026’da başlayacak, ilk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması planlanıyor.

Türkiye genelinde en çok konut İstanbul’da (100 bin adet) yapılacak. Ankara’da 30 bin 823, İzmir’de 21 bin 20, Bursa’da 17 bin 225, Konya’da ise 15 bin konut inşa edilecek.

Sosyal Konut Fiyatları ve Taksit Tutarları

Kurada ev kazanan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak.

Yüzde 10 peşinat, 20 yıl vade uygulanacak. Taksitler yılda iki kez memur maaş zammı oranında artacak.

İstanbul:

1+1 (55 m²) : 1 milyon 950 bin TL – Aylık taksit: 7.313 TL

2+1 (65 m²) : 2 milyon 450 bin TL – Aylık taksit: 9.188 TL

2+1 (80 m²): 2 milyon 950 bin TL – Aylık taksit: 11.063 TL

Anadolu İlleri:

1+1 (55 m²) : 1 milyon 800 bin TL – Aylık taksit: 6.750 TL

2+1 (65 m²) : 2 milyon 200 bin TL – Aylık taksit: 8.250 TL

2+1 (80 m²): 2 milyon 650 bin TL – Aylık taksit: 9.938 TL

Evler, borç tamamen ödenmeden satılamayacak.

Engelli, Genç, Emekli ve Şehit Yakınına Özel Kontenjan

Projede özel kontenjanlar da bulunuyor:

Engelliler: %5

Şehit yakını ve gaziler: %5

Üç ve üzeri çocuklu aileler: %10

Gençler (18-30 yaş arası): %20

Emekliler: %20

Genç kategorisine başvuranların kendileri ve aileleri adına kayıtlı konutları olmaması gerekiyor.

Üç çocuklu ailelerde ise çocukların 18 yaşından küçük olması şartı aranıyor.

Şehit ailelerinden gelir şartı istenmeyecek.