2024 Sonbaharında saç modası, özgünlük ve doğallığın ön planda olduğu bir dönem olarak kendini gösteriyor.

Bu sezon, doğal renk paletleri ve hareketli saç kesimleriyle hem klasik hem de modern bir görünüm elde etmek mümkün.

Ünlülerin ilham verici stillerinin öne çıktığı bu dönemde, kişisel tarzınızı ön plana çıkarmak için mükemmel fırsatlar sunulduğunu anlatan saç tasarım uzmanı Erkan Uzelli, “Sonbahar saç modası, bireylerin kendi doğal güzelliklerini ve özgünlüklerini vurgulamalarına olanak tanıyor. Bu sezon, saç renklerindeki doğal tonlar ve hareketli kesimlerle kişisel stilinizi yansıtmak daha kolay. Hem şık hem de rahat bir görünüm yakalamak isteyenler için ideal bir zaman.” dedi.

Tarzın Sırrı Doğallık

2024 sonbaharında saç renkleri, doğallık ve zengin tonlarla öne çıkıyor. Sezonun favorileri arasında sıcak karamel, bakır, koyu çikolata ve kestane gibi tonlar yer alıyor. Ayrıca, kül sarısı ve bej gibi doğal tonlar da dikkat çekiyor ve daha fazla tercih ediliyor. Erkan Uzelli, bu sezonun renk trendlerine ilişkin yaptığı yorumda şunları söyledi:

"Bu yıl, saçlarda doğallığın ön planda olduğu, zengin ve dikkat çekici tonların tercih edildiği bir sezon yaşıyoruz. Karamel ve bakır tonları özellikle sıcak bir görünüm sağlarken, koyu çikolata ve kestane tonları saçlara derinlik katıyor. Kül sarısı ve bej ise minimalist ve şık bir tarzı benimseyenler için ideal."

Bu Sezon Bizleri Neler Bekliyor?

2024 sonbaharında saç kesimleri ve modellerde doğallık, hacim ve katmanlar öne çıkıyor. Sezonun öne çıkan saç modelleri arasında, katmanlı ve hareketli kesimler dikkat çekiyor; bu tarz, saçlara dinamik bir hava katıyor. Perdeli kâküller, geri dönen zarif at kuyruğu modelleri ve retro bukleler ise sonbaharın öne çıkan modelleri arasında yerini alacağını vurgulayan Uzelli, "Bu sezon saç modellerinde doğallık ve hacim ön planda. Katlı kesimler ve perde kâküller, modern görünüm arayanlar için ideal. Retro bukleler ise nostaljik bir havayı yakalamak isteyenlerin favorisi. Yarı toplanmış saçlar ve örgüler ise özellikle günlük yaşamda hem rahat hem şık bir stil sunuyor’’ dedi.