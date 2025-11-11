Transfermarkt verilerine göre, Kerem Aktürkoğlu 2020/21 sezonundan bu yana toplam 51 gol atarak son beş sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Onu 40 golle Umut Nayir, 38 golle Enes Ünal, 37 golle Hakan Çalhanoğlu ve 36 golle Emre Akbaba takip ediyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun Kariyer Performansı

Kerem Aktürkoğlu’nun bugüne kadar forma giydiği kulüplerdeki performansı da oldukça etkileyici:

Galatasaray: 179 maçta 46 gol, 42 asist

Benfica: 58 maçta 17 gol, 13 asist

Fenerbahçe: 11 maçta 4 gol, 3 asist

Toplamda 345 profesyonel maçta 94 gol ve 61 asist kaydeden Kerem, kısa sürede Fenerbahçe’nin en formda isimlerinden biri haline geldi.

Alt Liglerden Zirveye: Kerem’in Yükselişi

Kerem Aktürkoğlu, profesyonel kariyerine alt liglerde başladı ve gösterdiği performansla dikkat çekti:

Karacabey Belediye Spor: 35 maç, 3 gol

24 Erzincanspor: 34 maç, 20 gol

Bodrum FK: 28 maç, 4 gol

Bu istikrarlı yükseliş, milli futbolcunun hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında kendini kanıtlamasına olanak sağladı.

Fenerbahçe taraftarları, Kerem Aktürkoğlu’nun bu performansını daha da artırmasını ve takımına katkı sağlamaya devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor.