Transfermarkt verilerine göre, Kerem Aktürkoğlu 2020/21 sezonundan bu yana toplam 51 gol atarak son beş sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Onu 40 golle Umut Nayir, 38 golle Enes Ünal, 37 golle Hakan Çalhanoğlu ve 36 golle Emre Akbaba takip ediyor.
Kerem Aktürkoğlu’nun Kariyer Performansı
Kerem Aktürkoğlu’nun bugüne kadar forma giydiği kulüplerdeki performansı da oldukça etkileyici:
-
Galatasaray: 179 maçta 46 gol, 42 asist
-
Benfica: 58 maçta 17 gol, 13 asist
-
Fenerbahçe: 11 maçta 4 gol, 3 asist
Toplamda 345 profesyonel maçta 94 gol ve 61 asist kaydeden Kerem, kısa sürede Fenerbahçe’nin en formda isimlerinden biri haline geldi.
Alt Liglerden Zirveye: Kerem’in Yükselişi
Kerem Aktürkoğlu, profesyonel kariyerine alt liglerde başladı ve gösterdiği performansla dikkat çekti:
-
Karacabey Belediye Spor: 35 maç, 3 gol
-
24 Erzincanspor: 34 maç, 20 gol
-
Bodrum FK: 28 maç, 4 gol
Bu istikrarlı yükseliş, milli futbolcunun hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında kendini kanıtlamasına olanak sağladı.
Fenerbahçe taraftarları, Kerem Aktürkoğlu’nun bu performansını daha da artırmasını ve takımına katkı sağlamaya devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor.