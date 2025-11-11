Ekrem İmamoğlu “Örgütün Kurucusu ve Lideri” Olarak Gösterildi

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, dosyada toplam 402 şüphelinin bulunduğunu belirterek, şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma ve verme” gibi suçlamaların yöneltildiğini açıkladı.

Talep Edilen Hapis Cezası

İddianamede, İmamoğlu hakkında doğrudan işlediği suçlar ve örgütün lideri olması nedeniyle toplam 142 eylem kapsamında cezalandırılması istendi. Savcılık, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep etti. İlgili suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerini aklama (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Örgütün Hiyerarşisi İddianamede Yer Aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüte yönelik hiyerarşi şemasını da iddianamede paylaştı. Şemaya göre İmamoğlu, örgütün tepe noktası olarak tanımlanırken, alt kademelerde farklı görev ve sorumluluklar bulunan isimler yer alıyor. Bu şema, soruşturmanın kapsamını ve örgüt yapısının detaylarını ortaya koyuyor.

İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği kamuoyunda merakla bekleniyor.